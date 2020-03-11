Киев, , 12:16 — REGNUM Украинские пограничники выявили крупную партию медицинских масок, которую хотели вывезти в Польшу. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По данным ведомства, в автомобиле под управлением гражданина Украины, который прибыл на пункт пропуска «Устилуг», в днище багажного отделения были обнаружены два тайника. В них пограничники нашли 10 653 одноразовые медицинские маски общей стоимостью около 356 тыс. гривен или более $14 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье пограничники нашли возле границы пакеты, в которых находились 3650 медицинских масок.

Читайте также: На Украине обнаружили партию контрабандных медицинских масок