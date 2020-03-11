Москва, , 15:09 — REGNUM Некоторые страны Запада пытаются политизировать историю, в связи с чем защите исторической правды и недопущению пересмотра итогов Победы нужно уделить особое внимание. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 11 марта на заседании попечительского совета Фонда публичной дипломатии имени А.М.Горчакова.

Он отметил, что очевидны стремления пересмотреть не только общеизвестные причины Второй мировой войны, но и её международно-правовые результаты. Налицо стремление «очернить освободителей и одновременно оправдать нацистов и их приспешников», подчеркнул Лавров.

Те, кто это предпринимают, не скрывают своих целей. Они заключаются в искажении видения всей послевоенной системы межгосударственных отношений и очернении современной России.

В этой связи особенно важны защита исторической правды, недопущение пересмотра итогов Победы, укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности, в основе которые по-прежнему лежит Устав ООН, добавил министр.