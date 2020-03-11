Приштина, , 15:23 — REGNUM Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи высказал обеспокоенность относительно возможности вывода вооруженных сил США с территории края. Об этом 11 марта сообщает Reuters.

Политик подчеркнул, что отношения с США сильно подорваны, что ставит под сомнение «будущее государства». Заявление последовало в ответ на слова американского сенатора Дэвида Пердью, пригрозившего отзывом военных.

Причиной беспокойства стало недовольство со стороны США введением тарифов на товары из Сербии, с тех пор контакты между Белградом и Приштиной значительно сократились.

Власти Евросоюза и Соединенных Штатов призвали самопровозглашенное Косово отменить тарифы и продолжить диалог. Вашингтон предостерег Приштину возможными последствиями, вплоть до вывода миротворческого контингента из региона.

«США должно пересмотреть свое военное присутствие в Косово, если не будут пересмотрены новые тарифы», — цитирует агентство слова сенатора.

Напомним, миротворческие силы США в размере порядка 700 человек находятся в Косово с 1999 года, с тех пор как силы НАТО совершили агрессию против Сербии, подвергнув страну бомбардировкам.

В настоящее время Косово не признается в качестве государства ни Сербией, ни Россией, ни Китаем. США остается ближайшим союзником Приштины.

Читайте ранее в этом сюжете: Демократическая лига Косово: отношения с США вошли в критическую стадию