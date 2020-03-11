Москва, , 10:37 — REGNUM США хотят, чтобы Россия оплачивала существование подконтрольной им Украины, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

«[США] Украину обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала, в том числе, и за наши деньги», — рассказал он.

Путин отметил, что США пытаются принудить РФ спонсировать украинский режим за счёт транзита российского газа через территорию Украины. Так, американцы ввели санкции против газопровода «Северный поток —2», что является довольно странным. Президент РФ добавил, что Россия заинтересована в транзите газа через территорию Украины, но в несколько меньших объёмах.

Путин напомнил, что американские санкции против «Северного потока —2» не были сняты даже после подписания «газового» соглашения между Россией и Украиной, поскольку их истинная цель — лоббирование интересов американских производителей сжиженного газа.

«Обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе», — рассказал президент.

Он отметил, что дорогой американский газ снижает конкурентоспособность европейской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что американские санкции позволят «похоронить» «Северный поток — 2», признав, что у РФ есть техническая возможность его достроить.

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