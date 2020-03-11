Джакарта, , 10:30 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила о важности «справедливого обращения» с индонезийским пальмовым маслом, сообщает Antara.

«Научные данные, которыми мы располагаем, не сравниваются с европейскими, чтобы при таком открытом подходе мы могли получить справедливое отношение к нашей масличной пальме», — заявила министр иностранных дел Индонезии.

«Поэтому мы сотрудничаем с Нидерландами, в первую очередь, с целью расширения возможностей для мелких фермеров, выращивающих масличные пальмы», — отметила Ретно Марсуди.

По случаю визита короля Нидерландов в Индонезию стороны обсудят вопросы «устойчивости», например, связанных с сертификацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее король Нидерландов Виллем Александр извинился перед Индонезией за агрессию, проявленную его страной во время колониального правления.

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