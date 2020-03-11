Искитим, Новосибирская область, , 06:56 — REGNUM Заместителем главы администрации новосибирского города Искитима по экономическим вопросам назначен Сергей Шимкив. До этого он был директором Управления жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета, сообщают «Все Новости Новосибирской области».

На этом посту Шимкив сменил Татьяну Сергееву. Последняя перешла на работу в администрацию Новосибирского района.

Сергей Шимкив окончил Новосибирский государственный аграрный университет. Сначала работал главным агрономом в АОЗТ «Лебедевское», затем директором Евсинской нефтебазы. В 2000 году стал генеральным директором ЗАО «Агрофирма «Лебедевская», о через семь лет генеральным директором ОАО «Птицефабрика «Евсинская». С февраля 2019 года трудился в должности директора муниципального предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в администрацию Новосибирского района перешли заместитель главы Бердска по социальным вопросам Сергей Носов (на аналогичную должность), начальник управления градостроительства Бердска Фёдор Каравайцев и начальник управления земельных отношений города Светлана Бахарева.

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