Благовещенск, , 06:23 — REGNUM Руководитель АРОО МСП «ОПОРА России» в Амурской области, член Общественной палаты Приамурья Борис Белоусов назвал «избыточными» предложения Александра Карелина о досрочном роспуске Госдумы и Валентины Терешковой об «обнулении сроков» действующего президента России Владимира Путина. Об этом Белоусов заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Предложение Александра Карелина, инициатива Валентины Терешковой избыточны. Идею о досрочных выборах в Госдуму РФ президент ожидаемо не поддержал. Как такое было бы возможно? Ведь действующие депутаты избраны, они несут ответственность перед своими избирателями. Что касается идеи многоуважаемой Валентины Терешковой, то и она, на мой взгляд, избыточна тоже. Я думаю, что отсылка к Конституционному суду России — жест вежливости со стороны Владимира Путина. Все мы помним, что он неоднократно заявлял о том, что не намерен оставаться на посту президента после 2024 года. У нас огромная страна, у нас есть немало руководителей, хорошо зарекомендовавших себя на постах руководителей регионов, министерств, ведомств. Утверждение о том, что все жители страны на кухнях только и говорят о том, как бы Владимира Владимировича продолжать избирать и избирать президентом, это, как мне думается, все-таки перегиб. И Путин, прежде всего Путин, подчеркиваю, это понимает и неоднократно об этом говорил», — поделился мнением Борис Белоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Госдуме РФ пройдёт третье чтение закона об изменениях в Конституцию РФ. Накануне в ходе обсуждений поправок в Конституцию депутат Александр Карелин высказал предложение о досрочном роспуске ГД РФ, а депутат Валентина Терешкова предложила «обнулить» сроки президентства Владимира Путина с тем, чтобы он мог избраться ещё раз.