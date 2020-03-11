Благовещенск, , 05:23 — REGNUM Председатель общественного совета при министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области Виктор Черемисин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал мнение о предлагаемых поправках в Конституцию.

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«Позитивно отношусь ко всем поправкам в Конституцию, предложенным президентом РФ Владимиром Путиным. Главным считаю, чтобы новая Конституция была работоспособным документом, который отражает современные реалии, а не монументом. Это должен быть рабочий документ, который будет защищать интересы государства и граждан РФ.

Приветствую поправки, отменяющие инсинуации по поводу количества сроков президента. На мой взгляд критерий выбора президента должен быть один — это способность человека выполнять эти функции, то есть профессионализм и повторю, способность работать, и не важно сколько сроков он был президентом до этого и какого он возраста», — считает бизнесмен Виктор Черемисин.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Госдуме пройдёт третье чтение закона об изменениях в Конституцию РФ.