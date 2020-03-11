Сараево, , 04:02 — REGNUM Посольство Китая пожертвовало аппараты гемодиализа госпиталю городка Горажде в Боснии и Герцеговине к юго-востоку от Сараево, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Горажде является административным центром Боснийско-Подринского кантона, одного из крупнейших автономных кантонов страны. Посол Китая Цзи Пин встретился с премьер-министром кантона Аидой Обукой и ее министрами, а затем посетил госпиталь кантона, где и произошла передача аппаратов. Ранее пациентам, которым требовался диализ, приходилось ездить в Сараево на лечение.

По словам Цзи, китайский подарок является символическим актом дружбы и сотрудничества, которое развивается в сферах экономики и культуры. Обсуждая вопрос эпидемии коронавируса в Китае, Цзи отметил, что Поднебесная намерена поделиться опытом борьбы с этим вирусом с властями Боснии и Герцеговины.