Москва, , 21:44 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал законопроект об изменении Конституции, принятый 10 марта Государственной думой во втором чтении.

«Ни один депутат не проголосовал против этого документа. Это в том числе говорит о том, насколько важны и своевременны предложенные президентом, парламентом и обществом поправки в основной закон страны», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что поправки в Конституцию были подготовлены «с точным пониманием того, что необходимо сохранить в её основе», а именно — «незыблемость президентской формы правления, альтернативы которой не существует в России».

Одной из ключевых Дмитрий Медведев назвал предложенную Валентиной Терешковой поправку об «обнулении» президентских сроков действующего главы государства после принятия новой Конституции.

«Если эти изменения верифицирует Конституционный суд и поддержат граждане России в ходе всенародного голосования, это будет означать сохранение стабильности в развитии нашей страны и преемственность власти», — подчеркнул он.

В целом Медведев назвал важным то, что в предлагаемых поправках «сохраняются все ключевые принципы формирования органов государственной власти». В связи с этим он назвал «абсолютно оправданным, чтобы депутаты Государственной думы, другие органы власти, избранные народом, полностью отработали положенный им по закону срок».