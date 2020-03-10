Анкара, , 21:27 — REGNUM Переговоры между российскими и турецкими военными на тему происходящего в сирийской провинции Идлиб начались 10 марта в Анкаре, сообщает 10 марта минобороны Турции.

Темой переговоров является совместное патрулирование трассы М-4 в Сирии. Первый рейд должен, согласно достигнутым 5 марта на встрече президентами РФ и Турции договорённостям, состояться 15 марта 2020 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта состоялись телефонные переговоры на тему Идлиба (и соглашения о перемирии от 5 марта) между российским и турецким министрами обороны.

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