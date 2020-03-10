Дили, , 13:57 — REGNUM Герой независимости Восточного Тимора Шанана Гусмао был избран премьер-министром страны, сообщает Sindonews.

Первый президент Восточного Тимора, Шанана Гусмао объявил, что сформировал новую коалицию, которая контролирует 34 из 65 мест в парламенте.

Известно, что Шанана Гусмао был избран первым президентом Восточного Тимора в 2002 году, затем он занимал пост премьер-министра страны с 2007 по 2015 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля 2020 года премьер-министр Восточного Тимора Таур Матан Руак подал в отставку после распада правящей коалиции правительства.

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