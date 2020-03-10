Амстердам, , 11:31 — REGNUM Слова писателя Александра Солженицына о лжи и насилии привёл в суде прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе, выступавший по делу о крушении авиарейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Завершая выступление, Фердинандуссе подчеркнул, что «отделить правду от лжи и наказать виновных» важно для предотвращения нового насилия в будущем. При этом он сослался на Солженицына, который сказал, что «насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием».

Как сообщало ИА REGNUM, нидерландский прокурор 9 марта заявил, что Совместная следственная группа (ССГ) нашла доказательства крупномасштабных нарушений военного права со стороны ополчения Донбасса. В деле фигурируют четыре человека: граждане РФ Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. В целом же к транспортировке и охране ракетного комплекса «Бук» причастны десятки человек, сказал он.

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