Вашингтон, , 20:00 — REGNUM США доверяют правовой системе Нидерландов в рассмотрении дела о крушении в 2014 году в Донецкой области Украины Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом 8 марта сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на своей странице в социальной сети Twitter.

«США доверяют правовой системе Нидерландов и призывают все государства в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием этой трагедии», — говорится в сообщении Помпео.

Кроме этого, американский госсекретарь заявил о необходимости наказать «виновных в уничтожении рейса» и в гибели невинных жертв, находящихся на борту авиалайнера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Нидерландах в преддверии заседания суда Гааги по делу о катастрофе рейса MH17 набирает новые обороты информационная кампания против России.

Напомним, 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины потерпел крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур. На борту воздушного судна находились 298 человек. Выжить не удалось никому.

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