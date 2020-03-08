Канберра, , 16:52 — REGNUM Информацию СМИ о том, что занимающиеся расследованием причин крушения летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines представители Международной следственной группы якобы готовы были нарушить суверенитет России ради допроса свидетелей по делу, не стали комментировать в Австралийской федеральной полиции. Об этом сообщили РБК в австралийском ведомстве.

«Мы (Австралийская федеральная полиция) не будем комментировать это (публикации в СМИ)», — сообщили в федеральной полиции Австралии.

Напомним, данные из документа, опубликованного 7 марта на платформе для независимых журналистов Bonanza Media, свидетельствуют о том, что Международная следственная группа, занимающаяся расследованием причин крушения летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, якобы всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины потерпел крушение Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур. На борту воздушного судна находились 298 человек. Выжить не удалось никому.

Читайте также: Нидерланды, Бельгия, Украина готовы нарушить суверенитет РФ по делу MH17