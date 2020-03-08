Ашхабад, , 14:52 — REGNUM Самолеты, выполняющие международные рейсы, теперь будут приземляться не в столице Туркмении, а в аэропорту Туркменабата, передает «Хроника Туркменистана» со ссылкой на посла Франции Франсуа Делауса.

По словам французского дипломата, в туркменском политическом ведомстве подчеркивают, что это временная мера, целью которой является предотвращение проникновения коронавирусной инфекции в Туркмению из других стран.

Посольство США также сообщило о том, что с 4 марта 2020 года правительство Туркмении поручило перенаправлять все прибывающие из-за рубежа авиарейсы в Туркменабат.

Там пассажиров международных рейсов заставляют проходить медицинский осмотр, после которого могут быть направлены на принудительный карантин в местных медучреждениях.