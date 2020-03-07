Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден предостерег своего оппонента, сенатора Берни Сандерса от «кровопролитных» праймериз, об этом 7 марта сообщает Reuters.

Политик выразил опасение, что жесткие предвыборные столкновения между кандидатами на пост президента от Демократической партии могут нанести ущерб самой партии, что приведет к переизбранию республиканца Дональда Трампа на высший пост в стране.

«Мы не можем допустить раскол в нашей партии, что приведет к победе Трампа. Мы должны следить за этим», — высказал свое мнение Байден в комментарии журналистам агентства.

Напомним, в настоящее время Джо Байден является лидером гонки за право представлять Демократическую партию на президентских выборах. Ранее он серьезно отставал от своего оппонента Берни Сандерса.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп отреагировал на странные оговорки Байдена