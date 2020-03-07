Нью-Йорк, США, , 07:02 — REGNUM Установление режима прекращения огня в Сирии стало одной из тем встречи госсекретаря США Майкла Помпео и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Нью-Йорке 6 марта, сообщает пресс-служба госдепа в Twitter.

Кроме того, стороны затронули вопрос политического урегулирования в Афганистане, а также поделились мнениями об обстановке в Йемене и Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Антониу Гутерреш выразил надежду, что договоренности по сирийскому Идлибу, достигнутые между РФ и Турцией, станут фундаментом долгосрочного мирного процесса в Сирии.

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