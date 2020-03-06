Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикации по так называемому «российскому делу». Об этом сегодня, 6 марта, сообщает телеканал Fox News, который ознакомился с деталями искового заявления.

Суть в том, что телекомпания CNN стала распространять утверждения о том, что Трамп якобы добивается помощи России на предстоящих в 2020 году выборах президента США.

CNN утверждал, что штаб Трампа «оценивает потенциальные риски и выгоды того, чтобы снова добиваться помощи России в 2020 году, и решил продолжить рассматривать эту возможность».

В предвыборном штабе Трампа естественно опровергли эту информацию, заявив, что она носит абсолютно клеветнический характер и потребовали от CNN её удалить. В CNN естественно отказались.

В итоге команда Трампа подает иск против CNN.

Однако в США законодательство таково, что в делах к СМИ о клевете истец должен доказать суду не только ложность публикации, но и доказать, что издание лгало сознательно и с исключительно с целью причинения ущерба. Сделать это практически невозможно и такие дела редко выигрываются истцами.

Стоит отметить, что Трамп не раз возмущался законом о клевете и хотел его ужесточить, но пока безуспешно.