Анкара, , 23:55 — REGNUM Евросоюз должен соблюдать международные обязательства в деле поддержки мигрантов и беженцев, прибывших к его границам, заявил 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По их утверждению, в ходе телефонного разговора с главой правительства председательствующей в ЕС Хорватии Андреем Пленковичем, Эрдоган особо подчеркнул, что Евросоюз должен обеспечить защиту беженцев, прибывших к его внешним границам.

При этом, отмечают турецкие СМИ, Эрдоган и Пленкович обсудили ситуацию на северо-западе Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, во время обострения боевых действий на северо-западе Сирии, в котором Турция участвовала на стороне террористических группировок, Анкара переместила к границам с ЕС тысячи беженцев, объявив их новой волной мигрантов из сирийского Идлиба.

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