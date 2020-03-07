Тирана, , 00:10 — REGNUM 6 марта лидер оппозиции Албании и глава Демократической партии Албании Люльзим Баша заявил на своей странице в социальной сети Twitter, что в годы пребывания у власти премьер-министра Эди Рамы Албания заняла мировой рекорд по числу эмигрантов.

«Всегда, когда этот человек правит Албанией, албанцы покидают землю предков. Дурное управление этого кабинета министров убивает надежды албанцев, что является причиной этого мрачного мирового рекорда по эмиграции. Пришло время отреагировать. Запустение Албании — акт национального предательства».

Справедливости ради отметим, что помимо неэффективного управления, причиной выезда албанцев из страны является введение ЕС безвизового режима для граждан Албании в 2010 году (на тот момент руководство страны осуществляла коалиция «Демократической партии Албании» и «Социалистического движения за интеграцию» Илира Меты).

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