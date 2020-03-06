Москва, , 22:11 — REGNUM Сборище приспешников «лесных братьев» в Латвии при участии высокопоставленных латвийских политиков — это не что иное как репетиция шествия в Риге ветеранов латышского легиона «Ваффен-СС», сообщили 6 марта в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя акцию «сочувствующих» «лесным братьям», проведённую 2 марта в Вилякском крае (Латвия) при участии латвийских вице-премьера, министра юстиции и бывшего президента, российское ведомство расценило это мероприятие как «своего рода репетицию ежегодного шествия в Риге 16 марта ветеранов латышского легиона «Ваффен-СС».

В МИД РФ напомнили, что многие из так называемых партизанов из числа «лесных братьев» «верно служили Гитлеру в годы Второй мировой войны». Они запятнали себя участием в кровавых карательных акциях против мирного населения на территории бывшего Советского Союза.

«Решительно осуждаем подобные попытки переписать историю и представить «героями», по сути, примитивных убийц и насильников», — сообщили в МИД РФ

Напомним, лесными братьями называли себя участники вооружённых прибалтийских нацформирований, действовавших в 1940-е — 1950-е годы. Они формировались из тех прибалтов, кто поддерживал нацистов и сопротивлялся освобождению от них Красной армией стран Прибалтики.