Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Китайская сторона затянула с предоставлением информации о ситуации с вирусом COVID-19, заявил 6 марта американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт CNBC.

Помпео «Взаимодействие с Коммунистической партией Китая с целью получения данных, которые в конечном счёте станут ключом к созданию вакцины и снижению опасности, вызвало невероятное разочарование».

По словам американского дипломата, китайская сторона не соблюдает принцип «прозрачности и открытости», хотя дело с вирусом касается всех.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон намерен потратить на противодействие распространению уханьского вируса в США $8,3 млрд.

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