Берлин, , 20:45 — REGNUM Иск в лондонский суд на отрёкшегося от престола Испании Хуана Карлоса I намерена подать предприниматель из Германии Коринна цу Сайн-Витгенштейн, сообщает 6 марта Europa Press.

Женщина утверждает, что отрёкшийся от престола испанский король причастен к угрозам, поступавшим в её адрес, начиная с 2012 года.

Угрозы начали поступить предпринимательнице после того, как она съездила в Ботсвану, когда стало известно, что она знакома с монархом. По её версии, ей пригрозили, чтобы она вздумала выдавать государственные секреты Испании.

Напомним, Хуан Карлос I отрёкся от престола 18 июня 2014 года в пользу принца Филиппа. При этом за Хуаном Карлосом I сохранился титул испанского короля.