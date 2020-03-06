Брюссель, , 19:36 — REGNUM Саммит на уровне глав МИД стран НАТО пройдёт в Брюсселе со 2 по 3 апреля, сообщает 6 марта пресс-служба военного блока.

Альянс пока не уточнил повестку саммита. Известно лишь, что он будет проходить под председательством генсека военного блока Йенса Столтенберга.

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Напомним, на повестке НАТО несколько важных вопросов, одним из которых являются предстоящие крупные учения на территории ЕС, другим — происходящее в Сирии.

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