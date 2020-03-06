Иваново, , 18:01 — REGNUM Создание яслей и комнат матерей при образовательных учреждениях в целом не оправдано. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в ходе рабочей поездки в Ивановскую область.

«В некоторых субъектах такие попытки предпринимаются. Когда в вузах создаётся определённая инфраструктура для того, чтобы молодых мамочек поддержать. Но должен вам сказать, я тоже знаком с этой практикой… в общем, она не получила такого большого распространения, потому что для вузов это обременительно. Это всё же не основной вид деятельности, основной вид деятельности — это образование. Поэтому там, где вузы в состоянии это сделать, мы готовы даже поддержать, регионы могли бы помочь вузам», — заявил Путин.

«Но практика эта распространения не получила. Там, где это делается — и слава богу, — это хорошо. Но генеральный способ решения такой проблемы — это расширение яслей, завершение программы строительства ясельных учреждений и детских садов. Она в принципе практически решена, но надо её расширять. И создавать различные условия льготного пребывания детей для студентов. Это через регионы всегда можно сделать», — подчеркнул он.