Симферополь, 6 марта 2020, 18:06 — REGNUM Северо-Крымский канал строился не только для поставок воды в Крым, но и для того, чтобы уберечь украинские области от заболачивания, однако в Киеве об этой проблеме не сильно беспокоятся. Об этом 6 марта на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачу воды в Крым.
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