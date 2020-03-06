Симферополь, , 18:06 — REGNUM Северо-Крымский канал строился не только для поставок воды в Крым, но и для того, чтобы уберечь украинские области от заболачивания, однако в Киеве об этой проблеме не сильно беспокоятся. Об этом 6 марта на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«С точки зрения здравого смысла, подачу воды через Северо-Крымский канал надо возобновлять. Хотя бы потому, что у них самих происходит заболачивание в Херсонской и Николаевской областях. Канал же строился не только для поставок на территорию Крыма, но и для того, чтобы уберечь эти территории Украины от заболачивания. Но, повторюсь, на здравый смысл украинского руководства мы не рассчитываем», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачу воды в Крым.

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