Киев, , 09:08 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 6 марта, обсуждают противоречивые заявления нового премьер-министра страны Дениса Шмыгаля относительно подачи воды в Крым.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 5 марта Шмыгаль в эфире одного из телеканалов заявил, что вопрос подачи воды в Крым — это вопрос «гуманитарной поддержки людей, которые живут в Крыму, и неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе».

Чуть позже через социальные сети премьер уточнил, что его правительство хотело бы подавать воду «нашим гражданам» в Крыму — «но мы не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины».

«Шмыгаль должен осознавать, что (после смены власти) все, кто будет участвовать в принятии решения о подаче воды в Крым, тем самым легализируя его оккупацию, будут нести уголовную ответственность за государственную измену», — комментирует заявления премьера украинский политический эксперт Борис Кушнирук.

Политолог Олеся Яхно предполагает, что заявление Шмыгаля о намерении подавать воду в Крым, возможно, было мотивировано стремлением власти получить быстрый результат — продолжение обмена, например, или какие-то уступки со стороны РФ по Донбассу.

«А по факту — это работает на подход России «вопрос Крыма исторически закрыт». Не понимают люди, что пошаговые результаты важны и эффективны тогда, когда они подчинены главной цели. Или — понимают, но сознательно ведут туда, куда ведут — к реализации долгосрочных планов России», — заявила эксперт.