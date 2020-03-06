Киев, , 15:41 — REGNUM Верховная рада Украины рассмотрит вопрос о назначении нового генерального прокурора Украины не ранее, чем через неделю. Об этом заявил 6 марта депутат от фракции «Слуга народа», заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, сообщает «Интерфакс-Украина».

"Следующая неделя у нас — работа с комитетами. Внеочередное, если и будет по назначению, то только через неделю», — сообщил он.

По информации СМИ, вероятным преемником уволенного генпрокурора Украины Руслана Рябошапки может стать либо и. о. главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Ирина Венедиктова, либо сам Сергей Ионушас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющим обязанности главы офиса генпрокурора Украины был назначен Виктор Чумак.

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