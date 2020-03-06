Киев, 6 марта 2020, 11:57 — REGNUM Временно исполняющим обязанности главы офиса генпрокурора Украины назначен Виктор Чумак, сообщило 6 марта издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.
Также, по данным источников, в отставку ушёл первый заместитель бывшего генерального прокурора Украины Виталий Касько.
Ранее СМИ сообщили, что из генеральной прокуратуры собирались уйти все заместители бывшего прокурора Руслана Рябошапки.
Напомним, 5 марта Верховная рада Украины выразила недоверие Рябошапке и поддержала его отставку. Новый генпрокурор Украины будет назначен на следующей неделе.
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