Москва, , 11:39 — REGNUM Россия принципиально считает незаконным намерение Израиля строить новые поселения на правом берегу реки Иордан. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что Россия занимает принципиальную позицию в отношении палестино-израильского вопроса: строительно поселений на палестинской территории не имеет законной основы.

Подобные планы становятся основным препятствием на пути к разрешению конфликта, подчеркнула Захарова.

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