Москва, , 11:35 — REGNUM Предложение об усилении сокращения добычи нефти, озвученное ОПЕК, прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский:

«Саудовская Аравия под покровом ночи решила удвоить ставки, объявив поздно вечером о согласовании со странами ОПЕК дополнительного сокращения добычи нефти на 1,5 млн б/с на весь 2020 год. Ранее предполагалось сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продление текущих ограничений на 1,7 млн б/с.

Заявление Эр-Рияда прозвучало в тот момент, когда в Москве после 6-часовых переговоров с Эрдоганом по Идлибу принималось решение по первоначальному предложению Саудовской Аравии. Произошло это на фоне заявления Силуанова о готовности России жить при низких ценах на нефть, что можно расценивать как предполагаемый отказ даже по первоначальному предложению ОПЕК. Идёт игра нервов. Сегодня увидим развязку. Точнее — отправную точку оценок будущего мирового энергетического рынка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 марта, главы делегаций конференции ОПЕК провели дополнительные консультации и рекомендовали усилить сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,5 млн барр./сут. на весь 2020 год, а не только на второй квартал, как предлагалось ранее.

Министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что решение о ликвидации огромного количества нефти с мирового рынка принято для борьбы с последствиями вспышки коронавируса, ударившей по ценам на топливо.

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