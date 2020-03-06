Подгорица, , 11:15 — REGNUM Около 26 000 человек вышли на протестные молебны и шествия в Черногории, организованные Сербской православной церковью. Таковы предварительные данные черногорской полиции.

Священники и верующие выражают протест против принятого в конце 2019 года закона о свободе вероисповедания.

Данные по городам такие: в Подгорице вышли 9 000 граждан, 3300 — в Никшиче, 3000 — в Плевле, 2500 в Биело-Поле, 2500 — в Беране, в Баре — 2300, в Герцег-Нови и Будве по 1200 человек в каждом, в Мойковце — 650 и в Жабляке.

Сторонники Сербской православной церкви в Черногории проводят протестные шествия по четвергам и воскресеньям. По четвергам число протестующих колеблется от 25 000 до 30 000 человек. По воскресеньям доходит до 75 тысяч.

Численность населения Черногории составляет около 650 тысяч человек.