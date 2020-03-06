Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Американская сторона не сотрудничает с боевиками в сирийской зоне Идлиб, но и не атакует их, так как они сосредоточены на борьбе с силами президента Башара Асада. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью телекомпании CBS.

Он отметил, что боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее называвшейся «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являются ответвлением «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому работа с ними не ведётся. Вместе с тем контртеррористические удары США в Идлибе не затрагивают этих боевиков, так как с точки зрения борьбы с терроризмом приоритета в них не видят.

«Они скорее сфокусированы на борьбе с режимом Асада», — добавил Джеффри.

Как сообщало ИА REGNUM, значительная часть сирийской провинции Идлиб остаётся под контролем бандформирований. Обстановка в зоне деэскалации на севере провинции резко обострилась в конце февраля.

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