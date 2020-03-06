Париж, , 08:21 — REGNUM По оценкам президента Франции Эммануэля Макрона, стадия эпидемии коронавируса во Франции «неизбежна», передает BFM TV.

«Есть момент, когда мы все знаем, что эпидемия в любом случае неизбежна», — заявил глава государства, открывая встречу по коронавирусу в Елисейском дворце.

«Мы собрались, чтобы попытаться остановить распространение вируса. Мы все знаем, и вы знаете это лучше, чем я, чтобы справиться с эпидемией, которая все равно неизбежна», — заявил Эммануэль Макрон участникам.

Как сообщало ИА REGNUM, число инфицированных коронавирусом во Франции составляет более 400 человек. Семь человек скончались.

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