Москва, 6 марта 2020, 08:06 — REGNUM На современной Украине отсутствуют полноценная политическая элита и национальная интеллигенция, потому что рука не может жить отдельно от тела, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, он не отрицает самобытность украинского народа, но все сложилось так, что политически украинский народ — это часть российской нации, и с этим ничего поделать нельзя. Он сравнил Украину с бьющейся в конвульсиях рукой, отрубленной от тела России.