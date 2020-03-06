Москва, , 08:06 — REGNUM На современной Украине отсутствуют полноценная политическая элита и национальная интеллигенция, потому что рука не может жить отдельно от тела, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Лучше иметь таких врагов, чем других. Меня вот поражает, куда делись толковые люди на Украине, они ведь были. Интеллигенция когда-то была сильная очень…» — заявил Шахназаров.

По его словам, он не отрицает самобытность украинского народа, но все сложилось так, что политически украинский народ — это часть российской нации, и с этим ничего поделать нельзя. Он сравнил Украину с бьющейся в конвульсиях рукой, отрубленной от тела России.

«Дальше если так будет, то я думаю, конечно, страна развалится… Украина была частью Российской империи, она создавала эту империю, она воевала вместе, она создавала Советский Союз. От всего этого отказались…» — продолжил эксперт, отметив, что не может существовать страна, отказавшаяся от культуры и истории.