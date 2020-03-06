Москва, , 05:13 — REGNUM Обновленная Конституция РФ должна объединять граждан России вне зависимости их от уровня доходов, политических воззрений, национальности, вероисповедания или региона пребывания, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций в Кремле.

Путин напомнил, что именно по этому Конституцию называют основным законом, призванным сплотить общество. Президент выразил уверенность, что на общероссийском голосовании будет представлен именно такой вариант проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин заявил, что у всех российских граждан есть общие цели: они хотят видеть государство сильным и достойно позиционирующим себя в мире, а общество — справедливым.

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