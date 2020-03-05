Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Турция имеет полное право на «защиту себя» на сирийской территории, заявил 5 марта на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, у Турции есть полное право защитить себя от опасности, которую создают для неё в Сирии Иран, Россия и сирийское правительство.

«Мы считаем, что у Турции, нашего партнёра по НАТО, есть полное право защищать себя от опасности, который был создан», — сказал Помпео журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в госдепе США обвинили Москву, Тегеран и Дамаск в обострении ситуации в Сирии.

Напомним, на северо-западе Сирии армия Турции участвует в боевых действиях на стороне боевиков, значительная часть которых внесена в список террористических организаций, составленный Совбезом ООН.

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