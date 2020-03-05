Москва, , 20:24 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что, несмотря на тяжесть всей ситуации в сирийской провинции Идлиб, Москве и Анкаре удалось найти точки соприкосновения. Об этом российский лидер сказал сегодня, 5 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии, но всегда нам удавалось находить точки соприкосновения, так произошло и в этот раз», — сказал президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган прибыл сегодня в Москву для переговоров с российским лидером по ситуации в сирийской провинции Идлиб, где турецкая армия ведет боевые действия против сирийской правительственной армии.

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