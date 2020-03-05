Пекин, , 19:49 — REGNUM В МИД КНР прокомментировали распространившуюся информацию о возможной отмене намеченного на весну текущего года государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Японию, сообщает 5 марта Синьхуа.

Как сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь, обе стороны прилагают максимум усилий, чтобы визит, представляющий важную веху в развитии китайско-японских отношений, прошел успешно и в условиях, благоприятных для достижения положительных результатов. Поэтому и Пекином, и Токио предпринимаются все меры по борьбе с распространением эпидемии коронавирусной пневмонии и поддерживаются тесные контакты относительно сроков визита, подчеркнул дипломат.