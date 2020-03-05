Вашингтон, 5 марта 2020, 19:14 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринимают усилия для сокращения уровня насилия в Афганистане, сообщил 5 марта журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.
Напомним, США подписали 29 февраля с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) меморандум о мире. Между тем в Афганистане продолжаются теракты, в которых афганские власти обвиняют «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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