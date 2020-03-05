Подгорица, , 18:58 — REGNUM Закон об однополом партнерстве вновь вернется в повестку дня черногорского парламента, сообщил 5 марта спикер скупштины Иван Брайович.

Он также заявил, что надеется, что он в скором времени будет принят.

Напомним, что 2019 году парламент его не принял.

«Упомянутый закон об однополом партнерстве снова будет на повестке дня, и я ожидаю, что политические организации продемонстрируют свою ответственность в обеспечении уважения прав и свобод человека, проголосовав за него», — сказал Брайович.

«Я ожидаю, что принятие закона приведет к совместным успехам, и Черногория сделает еще один шаг в обеспечении равных условий для всех наших граждан. Я верю, что как общество мы сделаем все от нас зависящее, чтобы продолжать строить Черногорию на гражданских и европейских и, прежде всего, человеческих ценностях», — заключил Брайович.