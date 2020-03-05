Москва, 5 марта 2020, 17:15 — REGNUM Сочинские договорённости, которые были достигнуты между РФ и Турцией, видимо, были поняты Анкарой по-своему, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 5 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
В свою очередь, писатель Михаил Шахназаров призвал не забывать, что Россия уже не раз договаривалась с президентом Турции, а потом наблюдала за тем, как он не выполняет свои обещания.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются более двух часов.
Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры Путина и Эрдогана в Москве длятся более двух часов
Читайте развитие сюжета: Эрдогану напомнили о зависимости турецкой экономики от России