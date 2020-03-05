Москва, , 17:15 — REGNUM Сочинские договорённости, которые были достигнуты между РФ и Турцией, видимо, были поняты Анкарой по-своему, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 5 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Владимир Владимирович встречался с Эрдоганом больше, чем с любым другим президентом. Есть определённые договорённости — Сочинские. И, видимо, каждый их понимает по-своему. Поэтому ситуация достаточно сложная. И глобально урегулирована она может быть, только если будет определённый гамбургский счёт. То есть когда будет определено, чего мы хотим все. Но до тех пор приходится всё решать локально», — сказал Журавлёв.

В свою очередь, писатель Михаил Шахназаров призвал не забывать, что Россия уже не раз договаривалась с президентом Турции, а потом наблюдала за тем, как он не выполняет свои обещания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются более двух часов.

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