Лондон, , 17:07 — REGNUM Переходный период после Brexit британские власти продлевать не намерены, сообщает 5 марта Reuters.

В администрации британского правительства отметили, что Лондон не намерен просить Брюссель из-за вспышки уханьского вируса продлевать так называемый переходный период.

Напомним, переходный период после выхода Великобритании из ЕС завершается к новому 2021 году. Сейчас ЕС и Соединённое Королевство ведут переговоры о своих новых отношениях.

В Британии на сегодняшний день 87 инфицированных вирусом COVID-19, восемь человек уже выздоровели.

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