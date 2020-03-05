Дамаск, , 16:35 — REGNUM О смерти турецкого военного в сирийской провинции Идлиб сообщает 5 марта администрация провинции Газиантеп (Турция).

Гибель военного произошла во время боевых действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Идлибе турки продолжают воевать с правительственными войсками Сирии. Они сражаются на стороне вооружённой сирийской оппозиции и периодически сообщают о своих потерях.

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