Москва, , 15:46 — REGNUM Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов настаивает на законопроекте, который признавал бы носителями русского языка жителей всех республик бывшего СССР, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

«Вы, если следите за геополитической обстановкой, знаете, что в апреле этого года будут выборы в латвийский Сейм, непонятно, какая политическая партия там придет к власти и как будет дальше развиваться ситуация с негражданами Латвии, которые проживают, и в Латвии в то же самое время говорят на русском языке… Мы требуем и просим (правительство), чтобы обязательно в ближайшее время был внесен такой же альтернативный, может быть, законопроект, который бы касался полностью всех республик, бывших советских республик», — заявил Власов.

Госдума в третьем чтении приняла закон об автоматическом признании граждан Белоруссии и Украины носителями русского языка — для упрощенного получения гражданства РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Затулин видит ограничения в законе о носителях русского языка