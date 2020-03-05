Москва, , 14:17 — REGNUM Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана началась в Кремле.

В повестке встречи лидеров — ситуация в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на скорейшее прекращение огня в Идлибе по результатам встречи с российским коллегой.

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