Минск, , 14:02 — REGNUM Обслуживающая правительство США организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире-2020», оценив состояние гражданских и политических свобод в 195 странах. Из них49 (25%) причислены к категории «несвободных».

К категории «несвободных» стран причислены Россия, Белоруссия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан, Узбекистан, а также Иран, Китай, Турция и другие страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Украина отнесена к «частично свободным» странам». В этой категории 63 стран (32%), по версии авторов доклада.

Литва и другие постсоветские прибалтийские республики отнесены к «свободным странам». В этой категории 83 страны (43%), включая США. В докладе отмечено, что доля стран этой категории за последнее десятилетие сократилась на 3%.

По данным доклада, 83 страны (43%) отнесены к свободным, 63 (32%) — к частично свободным и 49 (25%) — к несвободным.

«В 2019 году люди в 64 странах испытали ухудшение своих политических прав и гражданских свобод, в то время как улучшения произошли всего лишь в 37 странах», — сказано в докладе Freedom House.

Напомним, деятельность этой организации на ¾ финансируется правительством США. Freedom House активно участвовала в пропагандистских кампаниях против России и других стран, неугодных Белому дому.