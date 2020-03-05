Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, , 13:35 — REGNUM Эвакуированные из Китая на Украину граждане покинули карантин в Новых Санжарах, сообщил 5 марта телеканал 112.ua.

Людям раздали футболки с надписью «14 дней обсервации ради безопасности Украины». Речь идёт о том, что для выявления симптомов заражения коронавирусом COVID-2019 должно пройти максимум две недели.

Одна из эвакуированных рассказала, что во время карантина медики дважды в сутки измеряли температуру, а также отметила неадекватное поведение жителей Новых Санжар.

«Мы были в шоке — такого не ожидали», — отметила она.

В санаторий для встречи с эвакуированными людьми также прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Полтавской области с рабочим визитом.

«Я надеюсь, что вы запомните Новые Санжары на всю жизнь», — заявил Зеленский, вызвав смех в толпе.

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