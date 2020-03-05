Нур-Султан, , 13:23 — REGNUM Несовершеннолетним гражданам Казахстана разрешат участвовать в мирных митингах. Об этом 5 марта заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев, сообщает издание BaigeNews.kz.

5 марта участники круглого стола в Караганде обсудили законопроект по организации и проведению мирных собраний. Министр напомнил, что сегодня дети не могут участвовать в митингах.

«Честно говоря, мы не очень хотели убирать это ограничение. Но вынуждены были снять, потому что это требование Конвенции о правах ребенка», — добавил Абаев.

Однако он подчеркнул, что в республике предусмотрена ответственность за вовлечение детей в совершение административного нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Казахстана проходит обсуждение проекта закона «О порядке организации и проведения мирных собраний». На одном из обсуждений было предложено внедрить в Казахстане «онлайн митинги».

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